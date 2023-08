Fatalne wieści dotyczące Malwiny Smarzek. A za chwilę mistrzostwa Europy

Fatalne wieści od Stefano Lavariniego. Malwina Smarzek nie zagra na mistrzostwach Europy

Siatkarka na Euro miałaby wystąpić na pozycji przyjmującej , a nie atakującej, co dla niej stanowiłoby nowość. Stefano Lavarini i Malwina Smarzek wspólnie uznali, że dwa dni nie są odpowiednio długim czasem na przygotowanie się do pełnienia nowej roli w reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy. Ostatecznie podjęto decyzję, że zawodniczka opuści zbliżającą się imprezę.

- We wtorek ja i Mali zgodziliśmy się, że wyjazd na turniej po zaledwie dwóch dniach na przystosowanie się do pozycji, na której Mali nie jest przyzwyczajona grać, nie jest wystarczającym czasem dla obojga z nas do zbudowania przekonania co do możliwości rywalizacji w ważnym turnieju, a raczej do zaadaptowania się na ostatnią chwilę na tej pozycji - powiedział Stefano Lavarini.