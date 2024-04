Fatalna wiadomość ze zgrupowania kadry. Gwiazda trafiła do szpitala

Polskie siatkarki powoli kierują myśli w stronę igrzysk olimpijskich. Przed wyjazdem do Paryża nasze zawodniczki wystąpią jeszcze w Lidze Narodów. Kilka dni temu podopieczne Stefano Lavariniego rozpoczęły w Spale zgrupowanie. Do mediów zaczęły jednak docierać niepokojące wieści o stanie zdrowia Marii Stenzel. Libero kadry narodowej z powodu ataku wyrostka robaczkowego trafiła do szpitala. Konieczny był zabieg.