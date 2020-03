Przerwa w europejskich pucharach w siatkówce z powodu koronawirusa została wydłużona do odwołania - poinformował CEV. Zmieniono tym samym decyzję z ostatniego piątku, kiedy wstrzymano rywalizację do 3 kwietnia.

"Od momentu ogłoszenia przez CEV swojej wcześniejszej decyzji staliśmy się świadkami eskalacji pandemii koronawirusa w Europie, w efekcie czego w wielu krajach wprowadzono stan wyjątkowy i wstrzymano ligowe rozgrywki. Światowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) potwierdziła zaś zmiany w swoim kalendarzu, przekładając Ligę Narodów na czas po igrzyskach. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia członkowie zarządu CEV zgodzili się, by zawiesić wszystkie rozgrywki pod naszym szyldem do odwołania" - zaznaczono we wtorkowym komunikacie.



Jak dodano, będzie to miało wpływ na: puchary europejskie, turnieje kwalifikacyjne do mistrzostw Starego Kontynentu w kategoriach młodzieżowych, drugą fazę Pucharu Kontynentalnego w siatkówce plażowej oraz Ligę Europejską.



Już tydzień temu CEV poinformował o przełożeniu meczów z udziałem włoskich drużyn w pucharach. Dotyczyło to m.in. Jastrzębskiego Węgla, który w ćwierćfinale LM zmierzy się z Itas Trentino. Oba mecze na tym etapie tych prestiżowych rozgrywek rozegrano tylko w jednej parze zarówno u kobiet, jak mężczyzn. Zawodnicy Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle odpadli po rywalizacji z rosyjskim Kuzbassem Kemerowo.



Wyjątkiem od wspomnianego zawieszenia pozostały spotkania między Lokomotiwem Nowosybirsk i Zenitem Sankt Petersburg, które w półfinale Pucharu CEV zmierzą się 19 i 26 marca.



Jak dodano we wtorek, odwołano też wszystkie zaplanowane na ten sezon turnieje cyklu European Tour w siatkówce na śniegu. Potwierdzono też ponownie wiadomość o rezygnacji z przeprowadzenia mistrzostw Europy w tym sporcie, które miały się odbyć w St. Anton am Arlberg.