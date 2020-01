Po blisko miesięcznej przerwie drużyny rywalizujące w europejskich pucharach wracają na parkiety. Łódzki duet występujący w siatkarskiej Lidze Mistrzyń zaprezentuje się przed własną publicznością - łatwiejsze zadanie czeka ŁKS Commercecon.

Mistrzynie Polski zmierzą się z najsłabszym zespołem z grupy - ukraińskim Chimikiem Jużne, z którym w pierwszej rundzie wygrały na wyjeździe 3:2. Chcąc liczyć się w walce o awans do ćwierćfinałów play off łodzianki muszą ponownie zwyciężyć i to najlepiej za pełną pulę. W grupie C dość niespodziewanie prowadzi mistrz Bundesligi - Alianz MTV Stuttgart z siedmioma punktami, drugie miejsce zajmuje Igor Gorgonzola Novara, który podobnie jak ŁKS zgromadził pięć "oczek". Do kolejnej fazy rozgrywek awansują tylko zwycięzcy pięciu grup oraz trzy drużyny z najlepszym bilansem z drugich miejsc.

Łodzianki do drugiej części sezonu przystępują z nową rozgrywającą Valerią Caracutą, która zdążyła zadebiutować w polskiej ekstraklasie w spotkaniu z ENEA PTPS Piła.

Niewielkie szanse na awans do play off ma Grot Budowlani Łódź. Podopieczne Błażeja Krzyształowicza podejmować będą naszpikowany gwiazdami Fenerbahce Opet Stambuł. W pierwszym spotkaniu obu zespołów w Turcji, łodzianki gładko przegrały 0:3. Wicemistrzynie Polski mają jak dotąd tylko jedno zwycięstwo na koncie.

W ekipie Fenerbahce występują m.in. reprezentantki Turcji: Naz Ayedir Akyol, kapitan Eda Edrem Dunar i Fatma Yildirim, które tydzień temu pokonały Polskę 3:2 w półfinale kontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, a dzień później zapewniły sobie prawo startu w Tokio wygrywając w finale z Niemkami 3:0.

Dwóch polskich przedstawicieli występuje w Pucharze CEV. Po wyeliminowaniu Galatasaray Stambuł, siatkarki Grupy Azoty Chemika Police w 1/8 finału zmierzą się z mało znaną drużyną Sanaya Libby's La Laguna z hiszpańskiej Teneryfy. Zdecydowanie trudniejsze zadanie czeka Developres SkyRes Rzeszów, którego czeka przeprawa z aktualnym wiceliderem włoskiej ekstraklasy - Unet e-work Busto Arsizio. Rewanże zaplanowano na 5 lutego.

Program spotkań z udziałem polskich drużyn:

środa

LM kobiet: Grot Budowlani Łódź - Fenerbahce Opet Stambuł (18.00)



Puchar CEV kobiet: Grupa Azoty Chemik Police - Sanaya Libby's La Laguna (18.00)

czwartek

LM kobiet: ŁKS Commercecon Łódź - Chimik Jużne (18.00)



Puchar CEV kobiet: Unet e-work Busto Arsizio - Developres SkyRes Rzeszów (20.30)

Autor: Marcin Pawlicki