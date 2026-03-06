Europejska federacja ogłasza, Rosjanie dopuszczeni do gry. Będzie flaga i hymn

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Coraz głośniej jest o powrocie Rosji do światowego sportu. Nie inaczej dzieje się w siatkówce, gdzie luzowane są restrykcje ws. występu Rosjan na międzynarodowej arenie. Wraz z początkiem roku w życie weszły nowe przepisy FIVB dopuszczające młodzieżowe zespoły właśnie Rosji i Białorusi do rywalizacji. Teraz CEV, czyli Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej podjęła podobną decyzję. Jest zezwolenie na występy pod flagą. Nie zabraknie również rosyjskiego hymnu.

Powiewające rosyjskie flagi na ŁużnikachNatalia KolesnikovaAFP

Od ponad czterech lat rosyjscy sportowcy oraz wszystkie drużyny z tego kraju były zawieszone przez wiele światowych federacji ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie. W ten sposób rywalizacja toczyła się właśnie bez Rosji. Mimo dalszej agresji rosyjskiej w sporcie dochodzi do niemałych zmian.

Z czasem kolejne federacje zmieniają swoje zasady i zmniejszają restrykcje ws. występu Rosjan w zawodach na międzynarodowej arenie. Wśród nich znajduje się m.in. FIS, która dopuści jedynie zawodników spełniających określone warunki. Podobne ruchy podejmują również siatkarskie organizacje.

    Pod koniec 2025 roku Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, czyli FIVB wydała oświadczenie, w którym poinformowano o przywrócenie do rywalizacji młodzieżowych reprezentacji Rosji i Białorusi do rozgrywek międzynarodowych. Zawiadomienie obowiązuje zarówno siatkówkę plażową, jak i halową.

    - Zarząd FIVB podczas piątkowego posiedzenia podjął decyzję o umożliwieniu wszystkim młodym siatkarzom, w tym posiadaczom paszportów rosyjskich i białoruskich, udziału w międzynarodowych i kontynentalnych zawodach w swojej kategorii wiekowej - napisano wówczas.

    Teraz podobną decyzję podjęła Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV).

    CEV ogłasza, jest "zielone" dla Rosji. Powrót na horyzoncie

    Działacze podjęli decyzję o przywróceniu rosyjskich ekip młodzieżowych w europejskich rozgrywkach, które w większości pełnią funkcję kwalifikacyjną do światowych imprez. W ten sposób Rosjanie będą mogli grać pod swoją flagą, a na spotkaniach będzie odgrywany hymn.

      - CEV podjął decyzję o umożliwieniu rosyjskim młodzieżowym reprezentacjom narodowym udziału w turniejach europejskich, które z kolei pełnią funkcję kwalifikacji do turniejów światowych, z pełnym statusem, pod flagą i hymnem kraju - czytamy.

      Takie wieści oznaczają, że niebawem może dojść do pierwszego od lat starcia Polski z Rosją w siatkówce. Należy podkreślić jednak, że zarządzenie obowiązuje tylko i wyłącznie młodzieżowe zespoły. Pierwsze reprezentacje dalej nie mogą brać udziału w żadnych międzynarodowych rozgrywkach. To samo tyczy się również klubów z Rosji.

      Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi przy bogato zdobionym biurku, w tle flaga w kolorach niebiesko-biało-czerwonym oraz drewniane panele ścienne.
      Władimir PutinIMAGO/Vyacheslav Prokofyev/Imago Stock and People/East NewsEast News
      Maksim Michajłow (z lewej) był ostatnim MVP rosyjskiej kadry w mistrzostwach Europy w 2017 roku
      Maksim Michajłow (z lewej) był ostatnim MVP rosyjskiej kadry w mistrzostwach Europy w 2017 rokuJUNG YEON-JE / AFPAFP
      Grupa siatkarzy w biało-czerwonych strojach obejmuje się i wyraża radość po zdobytym punkcie, dominują gesty triumfu i sportowej jedności, w tle widoczna siatka.
      Polscy siatkarzeSHERWIN VARDELEONAFP
