"El Mago" już nie będzie czarował. Żegnamy kolejną gwiazdę siatkówki

Brazylijskiej siatkówce w ostatnich latach nie brakowało wybitnych rozgrywających. William był jednym z nich. Choć trudno było mu konkurować o miejsce w reprezentacyjnej szóstce z takimi gwiazdami jak Ricardinho czy Bruno Rezende , w kraju doczekał się statusu prawdziwej siatkarskiej ikony. Pseudonim “Magik", którym nazywali go brazylijscy kibice, mówi sam za siebie.

W przeciwieństwie do wielu rodaków William nigdy nie zdecydował się na wyjazd do Europy. Całą karierę spędził w klubach z Brazylii i Argentyny. Ważną rolę w lidze odgrywa nawet teraz, w wieku 43 lat. Decyzję o zakończeniu kariery ogłosił jako zawodnik Minas Tenis Clube - tuż po tym, jak jego zespół awansował do półfinału brazylijskiej Superligi.