Jesienią zostanie oddana do użytku nowa hala w Będzinie, w której mecze rozgrywać mają m.in. siatkarze miejscowego MKS. Dotychczas ekstraklasowych rywali podejmowali w Sosnowcu. Trwa również budowa zespołu prowadzonego przez trenera Jakuba Bednaruka.

MKS do elity dołączył sześć lat temu. Prowadzona wtedy przez Damiana Dacewicza drużyna skończyła rozgrywki 1. ligi na czwartym miejscu, zgłosiła akces do elity i została do niej przyjęta. W 1. lidze grał jednak w hali, która nie spełniała warunków ekstraklasy, dlatego konieczna była przeprowadzka do sąsiedniego Sosnowca.

Widownia nowego obiektu w Będzinie będzie mogła pomieścić 2500 osób. Koszt budowy wyniesie netto niecałe 27 mln złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu miasta. Halą zarządzała będzie Spółka Będzin Arena.

Równolegle z halą trwa budowa przez trenera Bednaruka zespołu na kolejny sezon PlusLigi. W poprzednim - zakończonym przedwcześnie w marcu z powodu pandemii koronawirusa - będzinianie zajęli 11. miejsce.