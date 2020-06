Niespełna 35-letni Australijczyk Luke Reynolds został trenerem siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Zastąpił Slobodana Kovaca, którego był asystentem, odpowiadając za przygotowanie motoryczne. Półroczny kontrakt Serba wygasł.

Reynolds pracował w Jastrzębiu w sezonie 2016/17, potem został pierwszym trenerem mistrza Niemiec Berlin Recycling Volleys. Rozstał się z berlińczykami w lutym 2018, a do śląskiego klubu wrócił latem 2019, jako członek sztabu trenera Roberto Santillego.

Kiedy Włoch stracił pracę w listopadzie 2019, przejął tymczasowo jego obowiązki, poprowadził zespół w trzech kolejnych wygranych spotkaniach ligowych, później pomagał Kovacovi.

"Stawiamy na dobrze znanego nam, można by nawet rzec +swojego+ człowieka. Wiem, że on również czuje więź z naszym klubem. W minionym sezonie w trudnym dla nas momencie bez wahania podjął się dużego wyzwania i doskonale mu sprostał. Już wtedy pokazał, że jest trenerem zdolnym, ambitnym, głodnym sukcesu i że warto na niego stawiać. Co równie istotne, poza fachowością wprowadza on do zespołu mnóstwo pozytywnej energii. Jestem przekonany, że od strony merytorycznej Luke jest gotowy do nowej roli. Uważamy, że to jest jego czas i będziemy go mocno wspierać" - przedstawił szkoleniowca prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol.

Australijczyk podkreślił, że czuje się wyróżniony wyborem na pierwszego trenera.

"To dla mnie olbrzymi zaszczyt. Czuję się tutaj jak w domu, jak w gronie rodzinnym. Każdy w tym klubie jest serdeczny i przychodzi się tutaj nie tylko jak do pracy, ale do miejsca które kochasz i które sprawia, że czujesz się szczęśliwszy" - dodał Reynolds, który będzie też odpowiadał w dalszym ciągu za przygotowanie motoryczne zespołu.

Autor: Piotr Girczys