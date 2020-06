​Kolejna siatkarka ze Stanów Zjednoczonych zagra w drużynie Radomki Radom. Jej rozgrywającą będzie Samanta Seliger-Swenson.

Amerykanka ma 23 lata, mierzy 183 cm. W minionym sezonie była zawodniczką francuskiego zespołu Beziers VB. Wcześniej występowała w akademickiej lidze USA. Zdobyła cztery razy tytuł mistrzyni tej ligi razem z drużyną Uniwersytetu w Minnesocie. Dwukrotnie otrzymała tytuł najlepszej rozgrywającej tych zawodów.

Seliger-Swenson to druga siatkarka ze Stanów Zjednoczonych w obecnym składzie Radomki. Na pozycji przyjmującej zagra Janisa Johnson. W minionym sezonie w radomskim klubie występowała przyjmująca Veronica Jones-Perry. Natomiast w sezonie 2018/2019 jego barw broniła atakująca Brittany Abercrombie.

Obok Seliger-Swenson i Johnson klub z Radomia zakontraktował: środkową Justynę Łukasik (Legionovia), przyjmujące Julię Twardowską (Budowlani Łódź) i Julitę Molendę (PWSZ Tarnów), atakujące Brazylijkę Brunę Honorio i Sandrę Szczygioł (UNI Opole). Z poprzedniego składu pozostały Agata Witkowska - libero, Klaudia Laskowska - środkowa, Izabela Bałucka - środkowa, Paulina Zaborowska - rozegranie i Renata Biała - przyjmująca.

Nowym trenerem został Ricardo Marchesi (dotychczas RC Cannes).

