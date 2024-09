Dziura po reprezentancie Polski. Nowe otwarcie bez gwiazdy Nikoli Grbicia

Asseco Resovia straciła trzy gwiazdy. Ostrożne cele na nowy sezon

Ostatecznie drużyna z Nysy wróciła do swojego miasta walczyć z powodzią, a rzeszowianie rozpoczęli przygotowania do kolejnego spotkania. PlusLigę zainaugurują dziś meczem w Tarnowie, gdzie rywali podejmuje w tym sezonie Barkom Każany Lwów . Środowe spotkanie zostanie rozegrane awansem w ramach czwartej kolejki gier.

Resovia będzie faworytem, choć latem do klubu doszło do sporych przetasowań. Drużynę opuściła połowa podstawowego składu. Z Rzeszowem pożegnał się Fabian Drzyzga, który od 2020 r. był kapitanem Resovii - zdecydował się na wyjazd do tureckiego Fenerbahce Stambuł. Jakuba Kochanowskiego, wicemistrza olimpijskiego z Paryża, przechwycił PGE Projekt Warszawa. Torey Defalco przyjął z kolei ofertę z japońskiego JTEKT Stings.