Do tej pory o sprawie wiedziało bardzo wąskie grono osób. Ale już dość milczenia na trudny temat. Sylwia Gaczorek ujawnia, że doświadczyła stanów depresyjnych. Mówi o tym, by spróbować pomóc innym i zachęcić ich do szukania pomocy. "Nigdy tak źle się nie czułam, mimo pozornie wspaniałego życia. Każdego może to dopaść i cieszę się, że nie byłam sama" - rozpoczyna wyznanie dziewczyna Tomasza Fornala.