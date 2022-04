Dyrektor sportowy Rosji nie zauważa wojny i krwi. "Sport stał się polityką"

Siergiej Tietiuchin rozmawiał z portalem championat.com, któremu powiedział, że decyzję FIVB o odebraniu Rosji siatkarskich mistrzostw świata uważa za błędną i za włączenie polityki do sportu. Rosja straciła siatkarski mundial, który miała organizować we wrześniu, została także wyrzucona z rozgrywek. Co więcej, jej miejsce w grupie z Serbią, Portoryko i Tunezją zajmie Ukraina, a organizację mistrzostw przyznano Polsce i Słowenii.

Rosja straciła mistrzostwa świata i się dziwi

Ta decyzja doprowadziła do wrzenia w Rosji i w rosyjskim środowisku siatkarskim, które nie dostrzega jakie były powody wyrzucenia dotychczasowego gospodarza. Wśród komentarzy Rosjan nie znajdziemy słowa o ludobójstwie w Ukrainie, zagładzie ukraińskich miast, wymordowaniu i zgwałceniu mieszkańców. Jest tylko oburzenie faktem zabrania turnieju.

Siergiej Tietiuchin, który wielokrotnie jako siatkarz grywał przeciw Polsce, powiedział, że to mieszanie sportu z polityką. - Stawiam pytanie FIVB, dlaczego podjęła taką decyzję - powiedział, jakby zupełnie ominęły go obrazy wojny.