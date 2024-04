Dwukrotny mistrz świata żegna się z polskim klubem. Obierze kierunek na wschód

Konarski do Skry dołączył przed ostatnim sezonem. Miał pomóc drużynie z Bełchatowa w powrocie do play off. To jednak się nie udało - zabrakło trzech punktów. Andrea Gardini, trener zespołu podkreślał, że był zadowolony z postawy właśnie Konarskiego, a także środkowych i przyjmującego Andrei Aciobanitiego.