Brazylijka Sheilla Castro, dwukrotna mistrzyni olimpijska w siatkówce, postanowiła wznowić karierę i będzie grać w nowej profesjonalnej lidze w USA. Marzy się jej także start w igrzyskach w Tokio.

Castro wystąpiła już w trzech igrzyskach, a złoty medal zdobyła w Pekinie w 2008 roku i w Londynie cztery lata później. Jest także dwukrotną wicemistrzynią świata. Poza ojczyzną, reprezentowała kluby we Włoszech i Turcji.

Już jakiś czas temu Brazylijka ogłosiła zakończenie kariery, a przed dwoma laty urodziła bliźniaki. Teraz ogłosiła powrót do siatkówki, a od lutego 2021 roku ma grać w nowej lidze w Stanach Zjednoczonych.



W wieku 38 lat chce też po raz czwarty wystąpić w igrzyskach, o ile zostałaby powołana przez selekcjonera "Canarinhos".



"Moje córki oglądają igrzyska olimpijskie i to jest dobra motywacja, chociaż taka impreza nie wymaga ode mnie dodatkowej motywacji" - przyznała.



Pięć lat temu Castro uczestniczyła w turnieju Final Four Ligi Mistrzów w Szczecinie. W meczu o trzecie miejsce jej ówczesna drużyna - VakifBank Stambuł - wygrała z Chemikiem Police 3:0.