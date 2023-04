Dwie polskie ekipy w finale Ligi Mistrzów! Wiemy dokładnie, ile zarobią. Kibice będą w szoku

Oto premie dla polskich ekip za awans do finału LM. Tysiące euro, nie miliony...

To diametralnie różne stawki od tych, które w obecnym sezonie obowiązują w piłkarskiej Champions League . Za sam awans do finału premia wynosi tutaj aż 15,5 mln euro . A za końcowy triumf - okrągłe 20 mln euro . Finansowa przepaść.

- Z punktu widzenia Włochów robienie finału męskiego i żeńskiego bez włoskiej drużyny będzie ciężkie. Pytanie do nich, czy zgodziliby by się na to, by ktoś to przejął. Czy tak będzie? Poczekałbym do tych rozstrzygnięć. Trzymam mocno kciuki za nasze drużyny - mówił prezes PZPS Sebastian Świderski w ostatnim wydaniu "Misji Sport".