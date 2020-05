Dwie kwarantanny byłego trenera siatkarzy Jastrzębskiego Węgla Roberto Santillego

Były trener siatkarzy Jastrzębskiego Węgla Roberto Santilli po zakończeniu długich wakacji w Australii przeszedł kwarantannę we Włoszech, a następną rozpoczął w Korei Południowej, gdzie będzie pracował.

Włoch w listopadzie 2019 stracił pracę w śląskim klubie, a następnie - jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa w swojej ojczyźnie - poleciał do Australii, gdzie ma przyjaciółkę.

Po długich wakacjach wrócił do Italii i musiał przejść w Rzymie dwutygodniową kwarantannę, związaną z pandemią. Teraz poleciał do Korei, gdzie będzie trenerem zespołu Incheon Korean Air Jumbos i... rozpoczął kolejny okres odosobnienia.



"Podróż była dobra, a teraz jestem w trakcie dwutygodniowej kwarantanny. Praca tu jest ogromnym doświadczeniem. Chciałem zrobić coś nowego, najlepiej poza Europą, i jestem szczęśliwy z przyjazdu" - powiedział Santilli, który będzie pierwszym zagranicznym szkoleniowcem w koreańskiej lidze siatkarskiej.



Dodał, że przed podjęciem decyzji i przylotem analizował miejscowe rozgrywki.



"To zupełnie inny styl siatkówki, typowo azjatycki. Chcę włożyć swój wkład w jego poprawę. Będzie to również dla mnie oczywiście trudne doświadczenie życiowe" - dodał Włoch.