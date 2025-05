Duże problemy mistrzów Polski. Kapitan drużyny Fornala wprost o kłopotach

Mamy zbyt wiele wzlotów i upadków, by wygrać taki mecz z tak świetną drużyną. Graliśmy dobrze przez 10 minut, a potem przez pięć nie robiliśmy nic, każdy popełniał błędy. Traciliśmy koncentrację. To dla nas trudny moment, przegrywamy 0:2, przegraliśmy ciężki półfinał, ale nie możemy się poddać

Mistrzowie Polski pod ścianą. Siatkarz nie ukrywa problemów

Toniutti jest uznawany za jednego z najlepszych rozgrywających na świecie, ale nawet on w rywalizacji o brąz na razie nie imponuje. W trakcie niedzielnego meczu z PGE Projektem trener jastrzębian Marcelo Mendez w pewnym momencie zdjął go nawet na dłużej z boiska , zastępując Argentyńczykiem Juanem Finolim .

Dobrą rzeczą jest to, że trenowaliśmy nieźle przez kilka ostatnich dni. Problemem jest jednak, że nie pokazujemy tego w trakcie meczów, na długim dystansie. Dopóki gramy dobrze, jest dobrze, ale kiedy przestajemy, nasz poziom spada zbyt nisko, by rywalizować z takimi zespołami jak Projekt. Kiedy mamy kłopoty, musimy znaleźć średni poziom, nie popełniać błędów, grać mądrzej. To także sprawa mentalna

Drużyna Toniuttiego, Fornala i Mendeza ma trzy dni, by znaleźć rozwiązanie problemów. Trzeci mecz o brąz rozegra przed własną publicznością w środę 7 maja. Trzy poprzednie spotkania we własnej hali jastrzębianie jednak przegrali. Jeśli to powtórzy się w środę, to PGE Projekt będzie świętować.