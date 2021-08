Zdarzyły się już bowiem mistrzostwa Ameryki Północnej i Środkowej bez medalu dla USA, ale był to turniej w 2015 roku rozgrywany w meksykańskim mieście Cordoba. Wówczas zespół amerykański wycofał się z mistrzostw. Gdy startował, zawsze sięgał po medal - najczęściej złoty. Tych złotych krążków siatkarze Stanów Zjednoczonych na swoim kontynencie mają dziewięć; pod tym względem przebijają ich tylko Kubańczycy - oni wygrali 16 razy.



W tym roku w dość kombinowanym składzie Amerykanie wygrali tylko 3-2 z Gwatemalą, przegrali do zera z Kubą, aż wreszcie w ćwierćfinale wyeliminowali ich 2-3 Kanadyjczycy. W ten sposób zespół amerykański przegrał dwie duże imprezy siatkarskie w krótkim czasie - nie wyszedł z grupy igrzysk w Tokio i po raz pierwszy został bez medalu w NORCECA.





Puerto Rico najlepsze w siatkówkę

NORCECA to odpowiednich piłkarskiej CONCACAF, strefy Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Na mistrzostwach tego kontynentu największą rewelacją okazało się Puerto Rico. Portorykańczycy jeszcze w grupie przegrali 1-3 z Meksykiem, ale następnie w rywalizacji play-off wyeliminowali Dominikanę 3-1, Kubę 3-1 i w finale pokonali zespół Kanady do zera. Wywalczyli pierwsze złoto w dziejach.



Śladem Amerykanów poszli Kubańczycy. Przegrali mecz o brąz z Meksykiem i po raz pierwszy w dziejach nie zdobyli medalu w mistrzostwach kontynentu, w których brali udział (w 2017 roku wycofali się). To także efekt igrzysk w Tokio, które nałożyły się na turniej NORCECA, w związku z czym nie wszyscy wystawili najlepsze składy.