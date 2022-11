Duet polskich siatkarzy gromi rywali. "Pracuje jak diabli"

Perugia to zespół naszpikowany gwiazdami. Oprócz dwóch polskich siatkarzy, Anastasi ma do dyspozycji m.in. MVP ostatnich mistrzostw świata Simone Gianellego, Brazylijczyka Flavio Gualberto czy Luksemburczyka Kamila Rychlickiego. Mimo to aż tak wielka przewaga, jaką już na tym etapie sezonu Perugia osiągnęła nad resztą stawki włoskiej SuperLegi, może imponować.

Wygrana z Modeną jeszcze ją powiększyła. A przecież w drużynie rywali również nie brakuje gwiazd. Największa to uważany przez wielu za najlepszego siatkarza świata Earvin Ngapeth, do tego m.in. utytułowany brazylijski rozgrywający Bruno Rezende.

To jednak było za mało na Perugię. Drużyna Leona i Semeniuka nie dała rywalom szans w żadnym z setów, mimo że Anastasi nieco rotował składem i wspomniani Rychlicki oraz Flavio obejrzeli spotkanie z kwadratu dla rezerwowych. Modena tylko w ostatnim secie zdołała osiągnąć granicę 20 punktów, wcześniejsze partie przegrała do 16 i 17.

Andrea Anastasi o Wilfredo Leonie: Pracuje jak diabli

Wydatny udział w wygranej ponownie miało dwóch reprezentantów Polski. Minimalnie więcej punktów zdobył Leon, który zakończył spotkanie z 11 “oczkami" na koncie. Aż pięć z nich zdobył dzięki szczelnym blokom. Po meczu doczekał się wyjątkowych pochwał z ust trenera.

- Wilfredo pierwsze dwa sety rozegrał na bardzo wysokim poziomie. Potem w trzecim był trochę zmęczony, ale to dlatego, że pracuje jak diabli, by pojechać do Brazylii w jak najlepszej formie. Jego znakomity występ jest jednak pozytywny również w perspektywie kolejnego meczu z Cisterną, bo tam też musimy być skoncentrowani - podkreślił Anastasi, cytowany przez portal volleynews.it.

Wyjazd do Brazylii, o którym wspomina Anastasi, to zaplanowane na początek grudnia Klubowe Mistrzostwa Świata. Perugia wystąpi w nich m.in. dzięki rezygnacji Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, zwycięzcy ostatniej Ligi Mistrzów. Kędzierzyńskim śladem na KMŚ będzie Semeniuk, który tego lata przeniósł się z ZAKS-y do Perugii. W meczu z Modeną zdobył 10 punktów. Najlepiej punktującym zawodnikiem Perugii - 13 “oczek" - był zastępujący Rychlickiego Kubańczyk Jesus Herrera. Został wybrany na MVP spotkania.

Perugia pozostaje w tym sezonie niepokonana. Wygrała komplet dziewięciu ligowych meczów. Po zwycięstwie z Modeną jej przewaga nad drugim w tabeli Itasem Trentino wynosi już 11 punktów. Wspomniany przez Anastasiego mecz z Cisterną rozegra w sobotę.