Drużyna Nikoli Grbicia w finale

Oprac.: Tomasz Czernich Siatkówka

Półfinały obecnego sezonu włoskiej Serie A1 siatkarzy dostarczyły kibicom sporo wrażeń. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw i do wyłonienia lepszych drużyn w parach Perugia – Modena i Lube – Trentino potrzebnych było po pięć spotkań. W obu przypadkach górą były drużyny wyżej notowane w tabeli fazy zasadniczej i w finale dojdzie do starcia Perugia – Lube.

Zdjęcie Nikola Grbić chce prowadzić reprezentację Polski / AFP