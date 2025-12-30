Partner merytoryczny: Eleven Sports

Drużyna Michała Winiarskiego za burtą. Koniec marzeń o trofeum, co za triumf wielkich rywali

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Losy Aluron CMC Warty Zawiercie i Asseco Resovii Rzeszów w tym sezonie splatają się niemal we wszystkich rozgrywkach. W meczach PlusLigi i Ligi Mistrzów lepsi byli zawiercianie, ale we wtorek stracili szansę na jedno z trofeów. We własnej hali drużyna Michała Winiarskiego musiała bowiem uznać wyższość Asseco Resovii i Warta po ćwierćfinale kończy przygodę z TAURON Pucharem Polski.

Trener siatkarski ubrany w granatową koszulkę z logo klubu stoi z założonymi rękami na tle niebieskich krzeseł na trybunach. W lewym górnym rogu kółko z wizerunkiem zawodnika w czarnej koszulce, który krzyczy, wyrażając silne emocje.
Klemen Cebulj (w kółku) pomógł wyeliminować drużynę Michała WiniarskiegoGrzegorz Wajda/REPORTER / screen Polsat SportEast News

Dla siatkarzy Aluron CMC Warty Zawiercie spotkanie TAURON Pucharu Polski było pierwszym po powrocie z Brazylii. Klubowe Mistrzostwa Świata zakończyli z brązowym medalem, ale i zamieszaniem związanym z jednym z filmików zamieszczonych w mediach społecznościowych.

Po drugiej stronie stanęła Asseco Resovia bez dwóch zawodników - Jakuba Buckiego i Yacine'a Louatiego, którzy zmagają się z problemami mięśniowymi. W takiej sytuacji trener Massimo Botti zdecydował się na zaskakującą zmianę: na pozycję libero wrócił Paweł Zatorski, dotąd pomagający w roli przyjmującego. Do gry na tej pozycji byli zaś gotowi... dwaj dotychczasowi libero, czyli Michał Potera i Erik Shoji.

Pierwszy set ćwierćfinału w Zawierciu przyniósł wielkie emocje. Zaczęło się dobrze dla gospodarzy, którzy po asie serwisowym Bartosza Kwolka prowadzili 4:1. Po stronie rywali tym samym odpowiedział świetnie dysponowany Artur Szalpuk, a bloki przy atakach Bartłomieja Bołądzia dały gościom prowadzenie 12:9.

Ich przewaga wzrosła do czterech punktów, ale blok Kwolka przy ataku Karola Butryna zmniejszył różnicę do jednego "oczka". Wprowadzony z ławki za Bołądzia Kyle Ensing dał Warcie remis 22:22. Ale po chwili Resovii pomogła zagrywka Klemena Cebulja i to ona triumfowała w pierwszym secie.

Siatkówka. Nerwy w drugim secie, niesamowity powrót Asseco Resovii Rzeszów

W drugim secie trener Aluron CMC Warty Michał Winiarski nie czekał już na Bołądzia, którego rywale w pierwszej partii zablokowali aż trzy razy. Od razu postawił na Ensinga, a po zagraniu Kwolka zawiercianie prowadzili 9:6.

Po chwili przy linii bocznej rozpętały się dyskusje, bo do sędziego ruszył Winiarski i jego siatkarze, którzy domagali się zmiany decyzji na ich korzyść po challenge'u. Zamieszanie nie przeszkodziło jednak gospodarzom - gdy zatrzymali atakiem Szalpuka, wygrywali już sześcioma punktami.

Asseco Resovia potrafiła jednak podźwignąć się nawet z takiej sytuacji. Do remisu 21:21 doprowadził Butryn, a piłkę setową gościom dała zaskakująca zagrywka środkowego Mateusza Poręby. W grze na przewagi to oni okazali się lepsi - decydujący cios wyprowadził Szalpuk, jego zespół zwyciężył 27:25.

Zobacz również:

Siatkarze z Olsztyna mają szansę na pierwszy triumf w TAURON Pucharze Polski od 33 lat
Siatkówka

To siatkarska rewelacja sezonu. Szansa na trofeum po 33 latach

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Medaliści Klubowych Mistrzostw Świata za burtą Pucharu Polski. Koniec marzeń Warty Zawiercie

    W trzecim secie w Zawierciu trwała wyrównana walka. W końcu wyłoniła się z niej trzypunktowa przewaga gospodarzy - gdy w ataku pomylił się Cebulj, prowadzili 16:13.

    Tyle że za sprawą zagrywek Marcina Janusza i dobrej gry Cebulja rzeszowianie błyskawicznie wyrównali, a po chwili prowadzili. Po bloku Janusza mieli trzy punkty zapasu. Zawiercianie jeszcze się zerwali, mieli nawet piłkę setową. Przed pierwszą piłką meczową dla Resovii w hali... zgasło światło. Ostatecznie rzeszowianie wyrwali zwycięstwo 27:25 i awans do półfinału.

    Porażka zawiercian sprawia, że z szansami na trofeum żegna sę triumfator z 2024 r. i finalista z 2025 r. Stawkę uczestników turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski tym razem uzupełniła Asseco Resovia. 10 stycznia zagra w Krakowie z PGE Projektem Warszawa. Drugą parę stworzą Indykpol AZS Olsztyn i Bogdanka LUK Lublin.

    TAURON Puchar Polski
    Ćwierćfinały
    30.12.2025
    20:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Aluron CMC Warta Zawiercie: Bołądź, Bieniek, Kwolek, Tavares, Gladyr, Russell - Popiwczak (libero) oraz Ensing, Łaba, Zniszczoł

    Asseco Resovia Rzeszów: Butryn, Demyanenko, Cebulj, Janusz, Poręba, Szalpuk - Zatorski (libero) oraz Potera, Shoji, Nowak

    Lublin nową stolicą siatkówki? "Pamiętam takie czasy...". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Siatkarz w żółto-zielonym stroju sportowym z numerem 55 stoi na boisku, w tle widoczne niewyraźne trybuny i kibice.
    Kyle Ensing w barwach Aluron CMC Warty ZawiercieMarcin GolbaAFP
    Trzech siatkarzy w strojach drużyny Asseco Resovia podczas meczu na hali sportowej, z emocjonalną reakcją jednego z zawodników oraz widoczną siatką i fragmentem boiska.
    Siatkarze Asseco Resovii, od lewej Mateusz Poręba, Erik Shoji i Karol ButrynGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Mężczyzna w szarej koszulce polo z logo firmy Orlen i Kempa stoi na tle rozmytej publiczności, trzymając coś w ręce, prawdopodobnie długopis lub pisak, z wyrażeniem skupienia na twarzy.
    Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty Zawiercievolleyballworld.commateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja