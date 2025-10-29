Druzgocąca diagnoza w sprawie znanego siatkarza. Śmierć mózgu

Informacja o wypadku Sabera Kazemiego wstrząsnęła siatkarskim światem w drugiej połowie października. 27-letni Irańczyk występował w katarskim zespole Al-Rayyan. To właśnie w Katarze doszło do fatalnego w skutkach wypadku.

Irańczyk wraz z kolegami z zespołu miał odpoczywać w hotelowym basenie. Tam doszło do wypadku, wskutek którego doznał urazu głowy. A ten pociągnął za sobą uraz mózgu.

Kazemi został przewieziony do szpitala, gdzie wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Irańska federacja siatkarska rozpoczęła zaś starania o sprowadzenie zawodnika do kraju.

Dramatyczne wieści w sprawie Sabera Kazemiego. Lekarze potwierdzili śmierć mózgu

W końcu udało się zorganizować specjalistyczny transport, dzięki któremu Kazemi trafił do Teheranu. Irańscy działacze w mediach społecznościowych apelowali o modlitwę za 27-letniego siatkarza, ale też zaangażowali w jego leczenie najlepszych lekarzy w kraju.

W środę po południu federacja wydała jednak druzgocący komunikat na temat stanu zdrowia zawodnika, który od ponad tygodnia przebywał w śpiączce.

"Komisja medyczna potwierdziła śmierć mózgu zawodnika" - czytamy w mediach społecznościowych irańskiego związku.

Kazemi w przeszłości występował w reprezentacji Iranu. Wywalczył z nią dwa medale mistrzostw Azji, w tym złoto w 2021 r. Swego czasu z dobrej strony zaprezentował się również na polskich boiskach. W sierpniu 2022 r. atakujący wziął udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Otrzymał wówczas nagrodę dla najlepiej zagrywającego zawodnika turnieju. Irańczycy zakończyli memoriał na trzecim miejscu, zwyciężyła reprezentacja Polski.

Niemal całą karierę klubową Kazemi spędził natomiast na Bliskim Wschodzie. Przed transferem do Al-Rayyan zanotował epizod w Indonezji, wcześniej występował w klubach z Kuwejtu, Kataru i Iranu. W sezonie 2018/2019 grał w Europie, w Ziraacie Bankasi Ankara z Turcji.

Saber Kazemi, Jakub Kochanowski i Łukasz Kaczmarek podczas Memoriału Huberta Wagnera w 2022 roku Artur Barbarowski East News

Saber Kazemi Artur Barbarowski East News