Dramatyczny wypadek z udziałem siatkarek. Zdjęcia trafiły do sieci

Chwile grozy przeżyły w zeszły weekend w Paryżu siatkarki reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Micha Hancock i Jordan Larson miały groźny wypadek, gdy wracały do hotelu po wieczorze spędzonym z drużyną. Na szczęście ich stan jest dobry. Czeka je teraz jednak przerwa od gry i rekonwalescencja, co w przypadku Hancock może potrwać nawet kilka miesięcy. Zawodniczka wrzuciła do sieci porażające zdjęcie.