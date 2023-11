Dramatyczny mecz Polek w Lidze Mistrzyń. Rozstrzygnął dopiero tie break

Pierwsza partia to było falowanie formy u obu drużyn. Początek był świetny dla łodzianek, które prowadziły 5:1 i przestały grać. Rywalki szybko odrobiły straty i zaczęły budować przewagę. Ta sięgnęła nawet sześciu punktów i trener Alessandro Chiappini dwa razy brał czas.

W końcu rady Włocha poskutkowały i jego podopieczne zaczęły odrabiać straty. W rolę liderki wcieliła przede wszystkim Aleksandra Gryka . Środkowa ŁKS Commercecon powoływana nawet do reprezentacji Polski w kluczowym momencie zdobyła trzy punkty z rzędu. Zaserwowała też trzy asy. Mistrzynie Polski odrobiły straty. Wsparcie Julity Piasecka i Valentiny Diouf sprawiły, że łodzianki objęły prowadzenie.

ŁKS prowadził, przegrywał i doprowadził do tie breaku

Tylko pierwsze piłki drugiego seta były wyrównane. Francuzki błyskawicznie uciekły rywalkom. Po zbiciu Anny Kotikowej prowadziły 7:2. Łodzianki stać było, by zmniejszyć straty do punktu, ale nie poszły za ciosem. Kolejny przestój i po ataku tym razem Aliny Popowej gospodynie wygrywały 17:11. Tym razem mistrzyniom Polski już nie udała się pogoń.

Ełkaesianki fatalnie rozpoczęły trzecią partię. Przy serwisie Ljaszko rywalki prowadziły już 4:0. Trener Chiappini mocno się rozzłościł, wziął czas i w ostrych słowach przywoływał do porządku przede wszystkim Diouf. Łodzianki mozolnie odrabiały straty, bo rywalki nieźle broniły w polu. Gdy traciły już tylko dwa punkty, odskakiwały. Kiedy mogło być 13:14, dziwną decyzję podjął sędzia i odgwizdał błąd Gryki. To wybiło z rytmu łodzianki, przewaga urosła do sześciu punktów i już nie były w stanie zareagować.