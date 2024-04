Dramatyczny ćwierćfinał siatkarzy. Spięcia pod siatką, Mateusz Bieniek zareagował

Siatkarz, którego brak w kadrze był największą niespodzianką powołań do reprezentacji Polski ogłoszonych przez Nikolę Grbicia , błysnął dobrymi zagrywkami. Zawiercianie utrzymywali dwa punkty przewagi do stanu 14:14, kiedy w ataku pomylił się Mateusz Bieniek .

Po chwili siatkarze Warty znów się pomylili, do tego doszedł blok gości i to PSG Stal prowadziła 17:15. Gospodarze doprowadzili jednak do remisu 18:18, kiedy w aut zaatakował Zouheir El Graoui. Marokańczyk zrehabilitował się jednak w polu zagrywki. Po jego dwóch asach serwisowych PSG Stal miała dwie piłki setowe. Goście niespodziewanie wygrali 25:23.