Dramatyczne wyznanie polskiej gwiazdy. Poruszająca walka z chorobą

Smarzek walczyła z depresją. Poruszające wyznanie

- Już psychiatra nie brzmi tak, jak brzmiał 10 lat temu. Czasami sobie nie zdajemy sprawy, że depresja jest bardzo poważną chorobą. Wiele osób, które nie mają o tym pojęcia, to bagatelizują. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że osoby, które mają depresję, to my tego nie zauważymy. Nawet moja rodzina, z którą mam bardzo dobry kontakt, też długo o tym nie wiedziała. To też nie było do końca dobre, to zamykanie tego w sobie, bo później to się kumuluje w głowie - rozpoczęła nasza gwiazda.