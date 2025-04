Dramat u fryzjera. Reprezentant Polski podjął radykalne kroki

Bednorz to jeden z najlepszych polskich przyjmujących i choć często powoływany jest do szerokiej kadry, to równie często wypada z niej na rzecz innych graczy. W ubiegłym roku na ostatniej prostej przed igrzyskami został odrzucony przez Nikolę Grbicia i tym samym nie mógł tak jak jego koledzy cieszyć się ze srebrnego medalu.