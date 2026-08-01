Dramat siatkarza podczas Ligi Narodów. Padł na parkiet. Ma problemy z sercem

W sobotni poranek czasu polskiego rozpoczęły się półfinały Ligi Narodów w siatkówce mężczyzn. Jako pierwsi na parkiet wyszli Polacy oraz Słoweńcy. Podopieczni Nikoli Grbicia nie mieli większych problemów, aby rozprawić się z rywalami. Biało-czerwoni w każdym secie wygrywali wysoko. W pierwszym do 16, w drugim do 19, a w zamykającej partii do 17. Tym samym w świetnym stylu zapewnili sobie walkę o złoty medal.

Drugiego finalistę tegorocznej Ligi Narodów wyłoni rywalizacją Japonii ze Stanami Zjednoczonymi. Reprezentanci Kraju Kwitnącej Wiśni dopiero po raz drugi w historii mogą zagrać w finale tych rozgrywek. Jednak w starciu z Amerykanami musieli radzić sobie bez jednego ze swoich zawodników. Do niepokojących scen doszło podczas ćwierćfinałowej rywalizacji z Chinami, a nagranie z Taishim Onoderą zaniepokoiła fanów.

Poważne problemy reprezentanta Japonii. Niepokojące nagranie

"Do bardzo dziwnej sytuacji doszło w trakcie ćwierćfinału Ligi Narodów, pomiędzy Japonią a Chinami. Taishi Onodera, środkowy drużyny prowadzonej przez Laurenta Tillie, nagle upadł w trakcie trzeciego seta. Po tej sytuacji Onodera nie wrócił już na boisko. Przez pewien czas nie było go również w kwadracie dla rezerwowych..." - relacjonował na platformie "X" Jakub Balcerzak. Selekcjoner reprezentacji Japonii na konferencji prasowej powiedział, że sytuacja miała związek z nagłymi problemami fizycznymi.

Onodera nie znalazł się w kadrze meczowej na sobotnią rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi. Jak się okazuje, siatkarz wrócił do ojczyzny, gdzie ma przejść badania, o czym na antenie Polsatu Sport powiedział komentator, Tomasz Swędrowski.

"Środkowy Taishi Onodera zemdlał podczas meczu z Chinami. Okazało się, że ma problemy z sercem. Pojechał na badania do Japonii i nie wiadomo, kiedy wróci na boisko. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia, bo to poważne osłabienie reprezentacji Japonii" - powiedział sprawozdawca cytowany przez stronę polsatsport.pl.

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Taishi Onodera Andrzej Iwańczuk AFP





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