Dramat reprezentantki Polski. Jest komunikat klubu. „Czarny scenariusz"

To był piąty set zaciętego finału. Górecka wyskoczyła, by zbić wystawioną piłkę, ale kiedy upadła kolana wygięło się do środka. 23-letnia zawodniczka upadła i od razu było jasne, że sprawa jest poważna. Na parkiecie pojawiły się nosze i na nich Górecka opuściła boisko.