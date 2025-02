Dramat reprezentanta Polski, napłynęły niepokojące wieści. Klub PlusLigi pod ścianą

Karol Urbanowicz po raz ostatni na boisku pojawił się 20 grudnia, w meczu ze Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa. Od tego momentu środkowy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle pauzował, ale klub nie informował o powodach jego absencji. Z ustaleń Jakuba Balcerzaka wynika jednak, że reprezentant Polski ma problemy zdrowotne, które mogą go wykluczyć z gry nawet do końca sezonu. A to oznacza, że klub musi poszukać kolejnego środkowego.