Dramat polskich siatkarzy się powtórzył. "To boli niesamowicie"

W środę to jastrzębianie przegrywali 1:2, ale zdołali doprowadzić do piątego seta. Znów jednak przegrali w dramatycznych okolicznościach - bo jak inaczej nazwać porażkę w tie-breaku 21:23 ?

Jastrzębski Węgiel przegrał bitwę o AL-KO Superpuchar. Jakub Popiwczak widzi też pozytywy

"Tego bym sobie życzył, byśmy meldowali się we wszystkich finałach rozgrywanych o polskie trofea. To świadczy o tym, że jesteśmy całkiem dobrą drużyną. Niestety troszkę zabrakło do tego, by ogłosić się na ten moment najlepszą. Natomiast troszkę ochłonąłem i bardzo mnie cieszy postawa naszej drużyny. Mimo że było 2:1 dla Zawiercia, chłopaki z drugiej strony grali bardzo dobrze w siatkówkę, to nie zwiesiliśmy głów, walczyliśmy do samego końca i przegrywamy po naprawdę dramatycznym tie-breaku" - opisuje Popiwczak.