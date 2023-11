Film został opatrzony komentarzem aktorki. "Już się nie bardzo da ukrywać, bo brzuszek zaskakująco szybko rośnie i sapię jak szalona. Takiego newsa mamy dla Was" - opisuje. I dodaje:

Zofia Zborowska-Wrona brutalnie szczera. "Czasami jest mi tak okrutnie niedobrze, że mam ochotę się zapłakać"

Zborowska-Wrona, w sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie, szczerze odpowiada na pytanie o to, jak się czuje. "Bardzo różnie. Przede wszystkim zmęczona. Nie ma już spania do 11 (jak za czasów ciąży z Nadzią), nie ma drzemeczek w ciągu dnia (bo Nadzia już nie śpi). Plus czasami jest mi tak okrutnie niedobrze, że mam ochotę się zapłakać. Ale generalnie jest git" - tłumaczy aktorka.