Dopiero co wrócił tam Kurek. Alarmujący sygnał dla Polski, przedstawili plany
Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od inauguracji nadchodzącego sezonu PlusLigi. Ponownie w naszym kraju pojawi się mnóstwo światowych gwiazd. Niektóre znane nazwiska zdecydowały się jednak na zmianę kontynentu. Do Japonii wylatują choćby Bartosz Kurek czy Norbert Huber, którzy niedawno cieszyli się z brązowego medalu globalnego czempionatu. Zanim obaj zagrają pierwsze spotkania o stawkę, kibiców kompletnie zaskoczyli azjatyccy działacze. Światło dziennie ujrzały plany mogące całkowicie odmienić siatkówkę.
Obecnie czołowi zawodnicy globu stacjonują głównie w Europie. Poza PlusLigą silne rozgrywki posiadają między innymi Włosi czy Turcy. W kraju nad Bosforem zameldował się Tomasz Fornal. Za przyjmującym już nawet pierwszy sparing. Siatkówka to jednak nie tylko Stary Kontynent. Coraz śmielej na arenie międzynarodowej poczynają sobie Japończycy. Kadra narodowa plasuje się w górnych rejonach rankingu FIVB. Niebawem chlubą Azjatów dodatkowo staną się rozgrywki SV League.
Z roku na rok daleki wyjazd kusi coraz większą grupę gwiazd. Przykładów daleko nie trzeba szukać. Po raz kolejny w karierze Polskę na Japonię zamienia Bartosz Kurek. W nowych zmaganiach zadebiutuje ponadto Norbert Huber. I niewykluczone, iż w niedalekiej przyszłości pojawi się tam znacznie więcej naszych rodaków. Powód? Ambitne plany działaczy. Chcą oni kompletnie przyćmić PlusLigę oraz ligę włoską, tworząc z SV League najlepszymi najlepsze klubowe rozgrywki na świecie. O nadchodzącej rewolucji już robi się głośno, informuje o niej Jakub Balcerzak.
Japończycy idą na całość. Chcą mieć najlepszą ligę na świecie
Co zmieni się w Kraju Kwitnącej Wiśni? Podczas konferencji prasowej przedstawiono pięć głównych założeń, które spisał polski ekspert. "Roczny obrót na poziomie ponad... 300 milionów dolarów", "Roczna łączna frekwencja na poziomie 2,5 miliona widzów", "Współpraca z największymi firmami oraz platformami na świecie, jak ostatnio m.in. TikTok", "Poszerzanie limitów dla obcokrajowców, trzech od przyszłego sezonu, czterech po IO w Los Angeles", "Plany na współpracę z ligami europejskimi oraz mecze ligowe SV League m.in. na Starym kontynencie" - wyliczył.
Dla rozgrywek w naszym kraju nie brzmi to wszystko najlepiej. Jeżeli plan Japończyków wypali, to znacznie trudniej będzie przyciągnąć gwiazdy do Polski. A włodarze SV League sprawę traktują naprawdę poważnie. "Będziemy nadal podejmować wyzwanie, aby stać się najlepszą ligą na świecie, dzięki sile konkurencyjnej, sile organizacyjnej i potencjałowi biznesowemu" - zapowiadają na oficjalnej stronie internetowej.
Póki co nasi działacze śpią spokojnie, lecz tego typu sygnały pokazują, że absolutnie nie mogą stać w miejscu. Pierwsza ważna zmiana w PlusLidze już nastąpiła. Mowa o spotkaniach w tygodniu, których będzie mniej. Ma to na celu pobicie frekwencyjnego rekordu. Więcej o sprawie piszemy TUTAJ.