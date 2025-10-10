Dopiero co wrócił tam Kurek. Alarmujący sygnał dla Polski, przedstawili plany

Obecnie czołowi zawodnicy globu stacjonują głównie w Europie. Poza PlusLigą silne rozgrywki posiadają między innymi Włosi czy Turcy. W kraju nad Bosforem zameldował się Tomasz Fornal. Za przyjmującym już nawet pierwszy sparing. Siatkówka to jednak nie tylko Stary Kontynent. Coraz śmielej na arenie międzynarodowej poczynają sobie Japończycy. Kadra narodowa plasuje się w górnych rejonach rankingu FIVB. Niebawem chlubą Azjatów dodatkowo staną się rozgrywki SV League.

Z roku na rok daleki wyjazd kusi coraz większą grupę gwiazd. Przykładów daleko nie trzeba szukać. Po raz kolejny w karierze Polskę na Japonię zamienia Bartosz Kurek. W nowych zmaganiach zadebiutuje ponadto Norbert Huber. I niewykluczone, iż w niedalekiej przyszłości pojawi się tam znacznie więcej naszych rodaków. Powód? Ambitne plany działaczy. Chcą oni kompletnie przyćmić PlusLigę oraz ligę włoską, tworząc z SV League najlepszymi najlepsze klubowe rozgrywki na świecie. O nadchodzącej rewolucji już robi się głośno, informuje o niej Jakub Balcerzak.

Japończycy idą na całość. Chcą mieć najlepszą ligę na świecie

Co zmieni się w Kraju Kwitnącej Wiśni? Podczas konferencji prasowej przedstawiono pięć głównych założeń, które spisał polski ekspert. "Roczny obrót na poziomie ponad... 300 milionów dolarów", "Roczna łączna frekwencja na poziomie 2,5 miliona widzów", "Współpraca z największymi firmami oraz platformami na świecie, jak ostatnio m.in. TikTok", "Poszerzanie limitów dla obcokrajowców, trzech od przyszłego sezonu, czterech po IO w Los Angeles", "Plany na współpracę z ligami europejskimi oraz mecze ligowe SV League m.in. na Starym kontynencie" - wyliczył.

Rozwiń

Dla rozgrywek w naszym kraju nie brzmi to wszystko najlepiej. Jeżeli plan Japończyków wypali, to znacznie trudniej będzie przyciągnąć gwiazdy do Polski. A włodarze SV League sprawę traktują naprawdę poważnie. "Będziemy nadal podejmować wyzwanie, aby stać się najlepszą ligą na świecie, dzięki sile konkurencyjnej, sile organizacyjnej i potencjałowi biznesowemu" - zapowiadają na oficjalnej stronie internetowej.

Póki co nasi działacze śpią spokojnie, lecz tego typu sygnały pokazują, że absolutnie nie mogą stać w miejscu. Pierwsza ważna zmiana w PlusLidze już nastąpiła. Mowa o spotkaniach w tygodniu, których będzie mniej. Ma to na celu pobicie frekwencyjnego rekordu. Więcej o sprawie piszemy TUTAJ.

Polsat Sport Polsat Sport

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP

Bartosz Kurek Klaudia Radecka AFP

Norbert Huber JAM STA ROSA AFP