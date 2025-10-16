Doniesienia z Turcji ws. Fornala. To będzie rewolucja, już zdecydował

Polscy fani siatkówki powoli zapominają już o globalnym czempionacie, który zaledwie kilka tygodni temu odbył się na Filipinach. Zawodnicy trykoty reprezentacyjne zamieniają na klubowe. Jeszcze w październiku wystartuje długo wyczekiwana PlusLiga. Batalia o punkty rozpocznie się także w innych krajach leżących na Starym Kontynencie. Zapewne spora grupa kibiców będzie rzucała okiem na Turcję, gdzie zadebiutuje Tomasz Fornal.

Po wielu latach spędzonych w Jastrzębskim Węglu przyjmujący postanowił zmienić coś w swoim życiu i podpisał kontrakt z Ziraatem Bankasi Ankara. Gwiazdor Nikoli Grbicia jest już po sparingach, niebawem powalczy natomiast o pierwsze punkty do tabeli. Ale zanim to się stanie, krakowianin porozmawiał z krajową telewizją. Podczas wywiadu poruszono kilka ważnych wątków.

Jeden z nich dotyczył codziennego życia. 28-latek podjął się trudnego wyzwania."Rozpocząłem już naukę języka tureckiego, aby jak najlepiej móc rozumieć swoich kolegów. To również wyraz szacunku do nowego klubu" - wyznał Tomasz Fornal, cytowany przez Jakuba Balcerzaka w serwisie X.

Tomasz Fornal w końcu chce wygrać Ligę Mistrzów. Jasna deklaracja

Później także zrobiło się ciekawie. Przyjmujący oficjalnie rzucił wyzwanie między innymi polskim klubom, wypowiadając się o najważniejszym europejskim pucharze.

Dwukrotnie przegrałem finał Ligi Mistrzów, więc wiem, jak trudne to jest. Będą tam bardzo silne drużyny z Włoch i Polski. Ale my też jesteśmy świetną ekipą i jeśli będziemy dobrze pracować, trofeum może być nasze, chce z Ziraatem wygrać Ligę Mistrzów

Pierwsze mecze Champions League zaplanowano na początek grudnia. Za to już w ten weekend odbędzie się Superpuchar Turcji. 21 października o godzinie 16:30 nowy zespół Tomasza Fornala zmierzy się z Fenerbahce o pierwsze trofeum w nowym sezonie.

