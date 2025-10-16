Doniesienia z Turcji ws. Fornala. To będzie rewolucja, już zdecydował
Podopieczni Nikoli Grbicia po zdobyciu brązowych medali mistrzostw świata rozjechali się już po całym globie. Do Turcji udał się między innymi Tomasz Fornal, który zdecydował się na rewolucję i po raz pierwszy w karierze zagra poza ojczyzną. Za nim debiut w nowych barwach. Tuż po spotkaniu sparingowym przyjmujący zdecydował się na odważną deklarację. Krakowianin zapowiedział kibicom, że zrobi coś kompletnie nowego.
Polscy fani siatkówki powoli zapominają już o globalnym czempionacie, który zaledwie kilka tygodni temu odbył się na Filipinach. Zawodnicy trykoty reprezentacyjne zamieniają na klubowe. Jeszcze w październiku wystartuje długo wyczekiwana PlusLiga. Batalia o punkty rozpocznie się także w innych krajach leżących na Starym Kontynencie. Zapewne spora grupa kibiców będzie rzucała okiem na Turcję, gdzie zadebiutuje Tomasz Fornal.
Po wielu latach spędzonych w Jastrzębskim Węglu przyjmujący postanowił zmienić coś w swoim życiu i podpisał kontrakt z Ziraatem Bankasi Ankara. Gwiazdor Nikoli Grbicia jest już po sparingach, niebawem powalczy natomiast o pierwsze punkty do tabeli. Ale zanim to się stanie, krakowianin porozmawiał z krajową telewizją. Podczas wywiadu poruszono kilka ważnych wątków.
Jeden z nich dotyczył codziennego życia. 28-latek podjął się trudnego wyzwania."Rozpocząłem już naukę języka tureckiego, aby jak najlepiej móc rozumieć swoich kolegów. To również wyraz szacunku do nowego klubu" - wyznał Tomasz Fornal, cytowany przez Jakuba Balcerzaka w serwisie X.
Tomasz Fornal w końcu chce wygrać Ligę Mistrzów. Jasna deklaracja
Później także zrobiło się ciekawie. Przyjmujący oficjalnie rzucił wyzwanie między innymi polskim klubom, wypowiadając się o najważniejszym europejskim pucharze.
Dwukrotnie przegrałem finał Ligi Mistrzów, więc wiem, jak trudne to jest. Będą tam bardzo silne drużyny z Włoch i Polski. Ale my też jesteśmy świetną ekipą i jeśli będziemy dobrze pracować, trofeum może być nasze, chce z Ziraatem wygrać Ligę Mistrzów
Pierwsze mecze Champions League zaplanowano na początek grudnia. Za to już w ten weekend odbędzie się Superpuchar Turcji. 21 października o godzinie 16:30 nowy zespół Tomasza Fornala zmierzy się z Fenerbahce o pierwsze trofeum w nowym sezonie.