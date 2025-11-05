Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dominacja w Polsce potwierdzona. Historyczny triumf, potrójna korona siatkarek skompletowana

Damian Gołąb

Polskie siatkarki po raz pierwszy walczyły o trofeum w katowickim Spodku. Stawką był AL-KO Superpuchar Polski. Mecz o pierwsze w tym sezonie medale przyniósł kilka zwrotów akcji i zmarnowanych szans. Ostatecznie jednak pełną pulę zgarnęły mistrzynie Polski, czyli siatkarki DevelopResu Rzeszów. Kapitalnie wypadły zwłaszcza środkowe rzeszowskiej drużyny, które zdominowały przy siatce rywalki z ŁKS-u Commercecon Łódź. DevelopRes skompletował tzw. potrójną koronę za rok 2025.

Siatkarki DevelopResu Rzeszów po raz trzeci zdobyły Superpuchar Polski
Siatkarki DevelopResu Rzeszów po raz trzeci zdobyły Superpuchar PolskiJarek PraszkiewiczPAP

To miało być wyjątkowe spotkanie dla polskich siatkarek. Dotąd bowiem Spodek w Katowicach kojarzył się przede wszystkim z wielkimi meczami mężczyzn. Reprezentacja Polski siatkarek grała w nim dwukrotnie w sparingach z Bułgarią, ale meczom towarzyskim daleko do atmosfery spotkania o trofeum.

A taka była stawka środowego meczu w Katowicach, choć na trybunach 11-tysięcznego obiektu daleko było do kompletu. Z czasem jednak w hali pojawiało się coraz więcej osób. A faworytem spotkania był DevelopRes Rzeszów, lider TAURON Ligi, który wydaje się dysponować najmocniejszym składem w całej stawce.

Ale też w lidze zdążył już przegrać z zespołem z Łodzi - tyle że z PGE Budowlanymi Łódź. ŁKS Commercecon, w ostatnim sezonie srebrny w Pucharze Polski i lidze, na razie w tabeli jest piąty, ale ma o mecz rozegrany mniej.

Superpuchar Polski siatkarek. Emocje w pierwszym secie, bolesny cios w drugim

Przede wszystkim jednak ŁKS latem stracił większość gwiazd. W utrzymaniu składu nie pomogły zawirowania finansowe. Budżety jednak nie grają, choć łodzianki już na początku meczu musiały gonić rywalki - przegrały trzy pierwsze akcje. Tyle że po chwili to one prowadziły 5:3. Rzeszowianki jeszcze parę razy odskakiwały, ale zawsze kończyło się tak samo - wyrównaniem.

Trener ŁKS-u Adrian Chyliński szalał przy linii, w ataku dobrze radziła sobie 39-letnia Regiane Bidias, i łodzianki doprowadziły do remisu 23:23. I wtedy zaczęły się prawdziwe emocje, bo w długiej grze na przewagi obie drużyny miały piłki setowe. Decydujący cios wyprowadziła jednak środkowa Laura Heyrman i to DevelopRes wygrał 31:29.

Svitłana Dorsman: To super, kiedy można zmieścić w hali tak wielu kibicówPolska Siatkówka

Belgijka była zresztą najlepiej punktującą zawodniczką rzeszowskiej ekipy w pierwszym secie. Katarzyna Wenerska, rozgrywająca zespołu, bardzo często korzystała w ataku i z niej, i z drugiej środkowej Switłany Dorsman. Ale na początku drugiej partii przewagę miały łodzianki. Mistrzynie Polski dogoniły je przy stanie 7:7, tym razem pomocny okazał się blok.

A potem rzeszowianki ruszyły na dobre. Wystarczyła chwila, by objęły prowadzenie 12:8. Przewagę jeszcze powiększył as serwisowy Julity Piaseckiej, w pewnym momencie różnica sięgnęła ośmiu punktów. Kapitalnie funkcjonował rzeszowski blok, nie pomogły zmiany w ŁKS-ie. DevelopRes rozbił rywalki 25:17.

    Siatkówka. DevelopRes Rzeszów zmarnował pierwszą szansę. Ale potrójna korona skompletowana

    Trzeciego seta DevelopRes rozpoczął od mocnego uderzenia. Nadal znakomicie zagrywała Piasecka i jej drużyna wygrywała 5:0. Chyliński szybko przerwał grę, ale przewagę mistrzyń Polski jeszcze powiększył kolejny blok. Z czasem łodzianki zmniejszyły straty do trzech punktów, pomogła zagrywka Angeliki Gajer.

    Ofensywie drużyny pomogła rezerwowa atakująca Anastazja Hryszczuk i ŁKS doprowadził do remisu, a po chwili prowadził 16:14. Rzeszowianki wyrównały, tyle że potem ŁKS uciekł nawet na trzy "oczka". DevelopRes jeszcze raz dogonił rywalki, miał nawet piłkę meczową, ale przegrał 24:26.

    Na czwartą partię łodzianki pozostały w składzie z Hryszczuk i rezerwową przyjmującą z Kanady Thaną Fayad. DevelopRes grał zaś z wprowadzoną w trzecim secie atakującą Taylor Bannister. Już na początku zdobyła punkt zagrywką, a rzeszowianki prowadziły 7:4. Utrzymywały się na prowadzeniu, mimo że rywalki potrafiły błysnąć ciekawymi zagraniami. I w końcu różnica stopniała do punktu przy stanie 15:14.

    Przewagę pomogły odbudować zagrywki Heyrman. Ale ŁKS jeszcze raz wyrównał przy stanie 22:22. Tym razem jednak rzeszowianki wykorzystały piłkę meczową i zwycięstwem 25:23 zamknęły mecz.

    Dla DevelopResu to trzeci Superpuchar Polski, a zarazem dopełnienie "potrójnej korony" na polskich boiskach w 2025 r. Czasu na świętowanie zbyt wiele nie będzie, bo prosto z Katowic rzeszowianki jadą na mecz ligowy na północ Polski. W piątek będzie tam na nich czekać LOTTO Chemik Police.

    Z Katowic Damian Gołąb

    Developres Rzeszów: Sieradzka, Dorsman, Jasper, Wenerska, Heyrman, Piasecka - Szczygłowska (libero) oraz Kubas, Chmielewska, Bannister

    ŁKS Commercecon Łódź: Brambilla, Obiała, Szczyrba, Gajer, Stefanik, Bidias - Pawłowska (libero) oraz Fayad, Kowalczyk, Hryszczuk

    Dwie siatkarki w czarnych strojach próbują zablokować atak zawodniczki drużyny przeciwnej podczas meczu siatkówki, po obu stronach siatki widoczne skupienie i dynamika akcji, w tle widoczna publiczność.
    Kadr z meczu DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon ŁódźJarek PraszkiewiczPAP
    Zawodniczka drużyny w czarnym stroju atakuje piłkę nad siatką, dwie siatkarki przeciwnej drużyny w białych koszulkach z numerami 6 i 17 blokują po drugiej stronie siatki, w tle widoczni kibice i sędziowie.
    Blok był mocnym elementem rzeszowskiej drużyny w meczu o Superpuchar PolskiJarek PraszkiewiczPAP
    Mężczyzna z brodą ubrany w fioletową koszulkę polo wykonuje gest uniesionego kciuka, na tle rozmytego tłumu osób. Na koszulce widoczne są logo i inicjały, sugerujące przynależność do drużyny sportowej lub organizacji.
    Cesar Hernandez zdobył pierwsze trofeum z DevelopResem RzeszówJarek PraszkiewiczPAP

