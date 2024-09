Dom Bartosza Kurka pod wodą, nagranie live z monitoringu. "Przerażające"

Bartosz Kurek już w pierwszym ligowym spotkaniu doznał kontuzji i spędza ostatnie dni w szpitalu. W domu do niedawna czekała na niego żona, Anna Kurek. Siatkarka na bieżąco relacjonuje sytuację z regionu objętego powodzią i opowiada o tym, co dzieje się z uratowanymi przez nią przed wodą kociętami. Okazało się, że woda dosięgnęła również domu siatkarskiego małżeństwa. Małżonka srebrnego medalisty obserwowała moment wdarcia się wody do domu przez kamery monitoringu.