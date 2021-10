Rosyjskie media donoszą: Dmitrij Muserski został przyłapany na stosowaniu dopingu, a Międzynarodowa Federacja Siatkówki (FIVB) zadecydowała o zdyskwalifikowaniu go na dziewięć miesięcy. To wynik badania próbki pobranej od reprezentanta Rosji w siatkówce oraz gracza japońskiego Suntory Sunbirds w maju 2013 roku.

Co ciekawe, jak ogłosił klub Muserskiego w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej, dyskwalifikacja rozpoczęła swój bieg... w kwietniu bieżącego roku. Oznacza to, że 4 stycznia 2022 roku siatkarz będzie mógł ponownie pojawić się na parkiecie. A wcześniej, bo w listopadzie, wróci do treningów z drużyną.



Natomiast w czerwcu, czyli w czasie, gdy teoretycznie już trwało zawieszenie, Dmitrij brał udział w meczach Ligi Narodów w Rimini w rosyjskich barwach. Zagrał m.in. w spotkaniu przeciwko Polsce. Z kolei nie było go na igrzyskach olimpijskich w Tokio (oficjalnie z powodu kontuzji) ani na niedawnych mistrzostwach Europy.



Muserski zdyskwalifikowany. Nie odwoła się od decyzji FIVB

Sportowiec miał ogłosić, że nie będzie odwoływał się od decyzji o dyskwalifikacji.



Głos w sprawie zawieszenia Muserskiego zabrał komentator i prezenter telewizyjny, Dmitrij Guberniew.



Ten przypadek po raz kolejny udowadnia, że sportowiec powinien być tak uważny, jak to tylko możliwe. Nie sądzę, żeby chodziło o jakiś poważny doping. Ale biorąc pod uwagę fakt, że minęło 8 lat, każdy sportowiec powinien być przygotowany na to, że jego stara lub dość stara próbka zostanie otwarta. Jeśli Muserski zrobił coś złego, jest słusznie zdyskwalifikowany, dopóki nie udowodni, że jest inaczej. Jego decyzja o niekwestionowaniu kary jest zrozumiała. Bądźmy szczerzy, walka z dopingiem trwa, nie on pierwszy, nie on ostatni. Wręcz przeciwnie, świetnie, że sprawdzają wszystkie te stare historie i grzechy wychodzą na jaw - powiedział cytowany przez rosyjski Sport24.

Dmitrij Muserski ma na koncie sporo siatkarskich sukcesów. Wraz z reprezentacją Rosji został mistrzem olimpijskim 2012, wygrał mistrzostwa świata 2011, mistrzostwa Europy 2013, Ligę Narodów 2018 i Ligę Światową w 2011 i 2013 roku.