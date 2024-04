Długa przerwa gwiazdy reprezentacji Polski. Co z igrzyskami?

I jej długość jest właśnie sporym problemem. Jak ustaliliśmy, Stenzel, czeka co najmniej miesiąc przerwy . To zła wiadomość dla kadry i trenera Lavariniego. Od dłuższego czasu siatkarka Radomki jest podstawową libero w reprezentacji Polski, w której zadebiutowała w 2018 roku. Była właściwie niezastąpiona podczas mistrzostw świata w 2022 roku, a także mistrzostw Europy 2021 i 2023 czy olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego.

Kiedy wróci Stenzel

Formę potwierdzała także przez cały sezon w klubie - była najlepszą przyjmującą Tauron Ligi. I jeśli ktoś miałby wskazać zawodniczki pewne miejsca w kadrze na igrzyska, to Stenzel byłaby w pierwszej trójce. Kłopoty zdrowotne stawiają znak zapytania, czy zawodniczka zdąży wrócić do formy i zagra w Lidze Narodów. Dwa pierwsze turnieje eliminacyjne zaplanowane są na maj i w nich na pewno Stenzel nie wystąpi. Trzeci w dnach 11-16 czerwca, a finały 20-23 czerwca.

A ten turniej jest bardzo ważny przed igrzyskami. - Będziemy w nim uczestniczyć głównie po to, by przygotować się do wyjazdu do Paryża. Chcemy wygrywać w każdym meczu i taki cel powinien nam przyświecać zawsze - podkreśla trener Lavarini na stronie PZPS.