Derby Łodzi o wielką stawkę. To one zagrają o złoto

To były bardzo emocjonujące derby Łodzi. PGE Grot Budowlani musiał wygrać, by przedłużyć szansę na mistrzostwo Polski, a ŁKS walkę o awans do finału chciał zakończyć już w dwóch spotkaniach. Mimo że podopieczne trenera Zbigniewa Bartmana grały falami – przegrały sety do 13 i do 15, to podniosły się, wygrały w tie breaku i zagrają o złoto.