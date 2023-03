Derby Łodzi dla ŁKS. Lider pozostał przy al. Unii

Budowlane pokazały charakter

Na początku ełkaesianki potwierdzały, dlaczego są liderkami. Dobra zagrywka sprawiła spore kłopoty Budowlanym. To pozwalało blokować lub podbijać ataki i szybko dało przewagę. Po ataku Zuzanny Góreckiej prowadziły 9-4.

Gospodynie trochę poprawiły przyjęcie, odrobiły część strat, ale tylko na chwilę. Po asie 18-letniej Anastazji Hryszczuk, która zastąpiła Diouf, było już 19-13. Budowlane nie poddały się i po m.in., dwóch asach Marty Pol przegrywały tylko punktem. Wtedy ŁKS udało się przerwać serię rywalek, ale w końcówce to przeciwniczki obroniły trzy piłki setowe i był remis (24-24). Ostatnie słowo należało jednak ełkaesianek.

Świetna forma Góreckiej

Siatkarki trenera Chiappiniego jednak utrzymywały wypracowaną przewagę. Tym razem nie popełniły błędów z pierwszego seta, a to głównie za sprawą dobrej obrony w polu i skutecznej Góreckiej. Reprezentantka Polski miała już 14 punktów.

Budowlane jeszcze nie rezygnowały i dobrze rozpoczęły trzecią partię m. in. za sprawą Adrianny Kukulskiej. Poprawiły też grę w obronie i po zbiciu Melis Durul wygrywały 8-5. Gdy przewaga urosła do pięciu punktów, trener Chiappini wziął czas.

To nie pomogło - m. in. Górecka została dwa razy zablokowana i było już 16:9. Nie pomogła zmiana rozgrywającej, bo Andżelika Gajer też nie zrobiła różnicy. W końcu ŁKS zerwał się do odrabiania strat, ale było za późno.