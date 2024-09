Decyzja polskiej siatkarki zszokowała kibiców. Spotka się ze Stefano Lavarinim

Dla większości kibiców to było wielkie zaskoczenie. Po porażce z USA w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu Joanna Wołosz, kapitan polskiej kadry i najbardziej utytułowana polska siatkarka, ogłosiła zakończenie kariery reprezentacyjnej . Nie zrobiła tego pod wpływem emocji i porażki 0:3 - zapewniła, że to była przemyślana decyzja.

Przychodzę na konferencje od siedmiu lat i już nie wiem, jak odpowiadać. Każdego roku jest nam coraz trudniej. Milano to świetny zespół, widzieliśmy to w finale Ligi Mistrzyń ledwie kilka miesięcy temu. Nasz cel się nie zmienił, przyjechaliśmy po zwycięstwo. Mocno zmieniliśmy się tego lata, mamy nadzieję, że w krótkim czasie zbudowaliśmy dobrą chemię w zespole, co zawsze było naszą charakterystyką

Joanna Wołosz kontra Stefano Lavarini. "Wielkie emocje i przyjemność"

Włoski szkoleniowiec wrócił do ojczyzny po sezonie spędzonym w roli trenera Fenerbahce Stambuł. Mimo że dotarł do półfinału Ligi Mistrzyń, zdobył mistrzostwo i Puchar Turcji, posady nie utrzymał. Teraz będzie walczyć o pierwsze w karierze mistrzostwo Włoch, a już dzisiaj o debiutancki Superpuchar. Vero Volley zagra o to trofeum, bo w poprzednim sezonie dotarło do finału Pucharu Włoch. Tam przegrało jednak z Conegliano.