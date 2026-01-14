Michał Winiarski w 2022 roku objął reprezentację Niemiec, do niedawna posadę selekcjonera łączył z funkcją trenera Aluron CMC Warty Zawiercie. Drużynę naszych zachodnich sąsiadów poprowadził m.in. do awansu na igrzyska olimpijskie w Paryżu, a w listopadzie ubiegłego roku postanowił, że kończy ten etap swojej trenerskiej kariery.

"Michał Winiarski rezygnuje z funkcji trenera męskiej reprezentacji Niemiec z powodów osobistych ze skutkiem natychmiastowym. Niemiecka Federacja Piłki Siatkowej (DVV) przeprowadzi w najbliższych tygodniach rozmowy z kilkoma kandydatami w celu znalezienia następcy" - przekazała niemiecka federacja w komunikacie.

Na początku stycznia poznaliśmy nazwisko następcy Winiarskiego - funkcję szkoleniowca Niemców przejął Massimo Botti, który w poprzednim sezonie kadrowym poprowadził Bogdankę LUK Lublin do historycznego mistrzostwa Polski, a obecnie pracuje z Asseco Resovią Rzeszów.

Niemiecka reprezentacja ma duży potencjał, ale jednocześnie stanowi ogromne wyzwanie. Mamy teraz trzy lata na ciągły rozwój i wydobycie z zawodników tego, co najlepsze. Najpierw musimy wypracować jasną tożsamość – z zawodnikami, którzy wierzą w ten projekt i są w pełni zaangażowanie

Massimo Botti przejął reprezentację Niemiec. Co na to Resovia?

Kilka dni później na oficjalnej stronie PlusLigi pojawił się wywiad z Bottim, którego zapytano m.in. o to, jak na jego decyzję zareagowali włodarze Resovii. Prezes klubu Piotr Maciąg w przeszłości podkreślał bowiem, że ważne jest dla niego, by trener był do dyspozycji klubu od początku przygotowań, a w przypadku szkoleniowców łączących pracę w klubie z pracą w reprezentacji jest to problematyczne.

"Rozmawiamy o tym. Jestem wdzięczny klubowi za wszystko. Rozmawiamy i ustalamy jak to będzie wyglądało, ponieważ to jest nowa sytuacja dla wszystkich" - odpowiedział wówczas Botti.

Teraz do tej wypowiedzi w felietonie na stronie Polsatu Sport odniósł się siatkarski ekspert i komentator stacji, Jakub Bednaruk. Nawet nie krył, że jego zdaniem słowa Bottiego są zaskakujące i wskazują na zamieszanie, jakie powstało w klubie z Rzeszowa.

"Byłem bardzo zaskoczony kolejnością działań trenera, bo wiem, jak to zazwyczaj wygląda. Trener dostaje ofertę z kadry i idzie z tym do prezesa, prosząc o zgodę. Jest to czasem problem dla klubu, ale jeżeli jest chęć i możliwość łączenia funkcji, tak jak było w Zawierciu, obie strony mogą się zawsze dogadać. Albo trener zgody nie dostaje zgody i musi zapomnieć o pracy w kadrze. Taka jest prawidłowa kolejność, nigdy odwrotnie. A tutaj, po wypowiedzi trenera, wychodzi na to, że rozmowy z klubem trener toczy po podpisaniu umowy z federacją Niemiec" - napisał Bednaruk.

Ekspert dodał, że jest też możliwość, że wypowiedź Włocha błędnie przetłumaczono, ale wątpi w taki scenariusz. I zastanawiał się nad tym, jak decyzja Bottiego o przyjęciu decyzji Niemców wpłynęła na sytuację w Resovii. "Będziemy się przyglądać, jak ta sprawa zostanie rozwiązana w Resovii, bo jest dziwna, a prezes Maciąg zwyczajnie nie pozwalał na łączenie funkcji" - skwitował.

Rafał Szymura - najlepsze akcje MVP meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GiEK Skra Bełchatów Polsat Sport

Massimo Botti w tym sezonie prowadzi Asseco Resovię Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

Massimo Botti z trofeum za mistrzostwo Polski, 10.05.2025 r. Michał Janek/REPORTER East News

Massimo Botti (z lewej) zastąpił Michała Winiarskiego na stanowisku nowego selekcjonera reprezentacji Niemiec Piotr Matusewicz/East News / PAP/Art Service PAP/East News