Praktycznie od rozpoczęcia inwazji zbrojnej rosyjskiej armii na terytorium Ukrainy sportowcy z tego kraju zostali uznani w świecie sportu jako element niepożądany. Już od pewnego czasu sporo mówiło się o przywracaniu Rosjan, co poczyniły już niektóre federacje sportowe.

Dużym przełomem była wtorkowa decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która wywołała ogromną burze. Władze MKOl zniosły wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec sportowców oraz tymczasowo przywróciły w prawach Rosyjski Komitet Olimpijski.

Taki ruch daje praktycznie otwartą ścieżkę dla organizacji zarządzających poszczególnymi dyscyplinami sportowymi, by te mogły przywrócić Rosjan do rywalizacji. Następnego dnia po decyzji MKOl swój komunikat przedstawiła Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej.

FIVB przywróciła rosyjskich siatkarzy. Ukraiński gwiazdor nie kryje oburzenia

- Rosyjscy sportowcy i sędziowie we wszystkich dyscyplinach będą mogli powrócić do zawodów FIVB, światowych i oficjalnych. Reprezentacje Rosji zostaną również przywrócone do Rankingu Światowego z tą samą liczbą punktów, jaką posiadały w momencie zamrożenia ich punktów decyzją zarządu FIVB (Rosjanie będą zajmowali trzecie miejsce w rankingu mężczyzn - przyp.red.) - obwieściło FIVB w specjalnym komunikacie.

Niewiadomą cały czas pozostaje jedynie kwestia eksponowania rosyjskiej flagi, hymnu oraz barw podczas spotkań. FIVB obwieściło, że ta decyzja zostanie podjęta wspólnie z CEV "zgodnie z ustalonymi procedurami i w porozumieniu z właściwymi międzynarodowymi organizacjami sportowymi, aby zagwarantować pełny udział sportowców".

Co oczywiste, taki ruch wywołał ogromny sprzeciw w Ukrainie. Głos w tej sprawie zdążył zabrać już doskonale znany z polskich parkietów Wasyl Tupczij. Atakujący reprezentacji Ukrainy wyraził zdecydowany sprzeciw, wskazując przede wszystkim na aspekt moralny takiego ruchu.

Ponowne wprowadzenie reprezentacji Rosji do międzynarodowych rozgrywek siatkarskich to decyzja absolutnie niemoralna. Dopóki wojna trwa, takie kroki wydają się lekceważeniem rzeczywistości i ludzkich tragedii

Tupczij po raz kolejny otwarcie wypowiada się przeciwko przywróceniu Rosjan i Białorusinów do rywalizacji siatkarskiej. Ukrainiec na łamach Interii Sport nie ukrywał oburzenia takim działaniem FIVB.

"To jest katastrofa. Nie rozumiem, jak można do tego dopuścić. Moje dzieci i żona codziennie mają nad głowami drony, które nadlatują z Białorusi i Rosji. To niemożliwe, by w tej sytuacji dopuścić ich do gry. Ale za tym stoją pieniądze" - opowiadał atakujący reprezentacji Ukrainy.

Reprezentacja Rosji w siatkówce Jure MAKOVEC AFP

Wasyl Tupczij w reprezentacji Ukrainy VolleyballWorld materiały prasowe





Liga Narodów siatkarek. Ukraina - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport