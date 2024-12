Debiutant robi furorę w siatkarskiej PlusLidze. „Wcześniej nie puściło mnie wojsko”

Do Europy trafił dopiero w wieku 27 lat. Jak tłumaczy, nie chciał go puścić irański rząd. - Już w wieku 20 lat miał propozycję, by grać w Europie. Miałem jednak zbyt wiele problemów w kraju. W Iranie są takie zasady, że powinienem co najmniej dwa lata za darmo grać w wojskowym klubie. W przeciwnym razie nie ma zgody rządu na wyjazd. Około pięciu lat zajęło mi to, by rozwiązać ten problem - mówi Esmaeilnezhad.

