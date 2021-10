Daniel Pliński publicznie pochwalił swoich podopiecznych po wielkim sukcesie

Siatkówka

Reprezentacja Polski wywalczyła brązowy medal siatkarskich mistrzostw świata do lat 21. W mediach społecznościowych, sukces swoich podopiecznych skomentował Daniel Pliński. "To jest drużyna, która w żadnym momencie nie zwątpiła i to jest największy nasz sukces" – napisał na Twitterze trener naszej młodzieżowej kadry.

