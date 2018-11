Damian Schulz: Musimy grać jak najlepiej

- O stylu gry jutro, czy pojutrze nikt już nie będzie pamiętał, a wynik na zawsze zapisał się w historii - w taki sposób Damian Schulz skomentował wygraną Asseco Resovii Rzeszów nad Khatamem Ardakan (3:0). Wygraną, która dała rzeszowianom awans do półfinału Klubowych Mistrzostw Świata i szansę gry o medale.

Wygrana 3:0 nad mistrzem Azji cieszy, ale styl... To nie był świetny mecz w waszym wykonaniu.

- Zgadza się. Na tablicy jednak widać piękny rezultat - 3:0 dla nas. I to jest najważniejsze. O stylu gry jutro, czy pojutrze nikt już nie będzie pamiętał, a wynik na zawsze zapisał się w historii.



Dwie wygrane w klubowym mundialu to lekarstwo na bardzo słabą postawę w PlusLidze?

- Nie da się ukryć, że jak mamy coś zrobić w tym sezonie dla Asseco Resovii, to właśnie KMŚ są do tego idealną okazją. W PlusLidze nam nie idzie. Dlatego gdzieś tam podświadomie wiemy, że właśnie w tym turnieju musimy grać jak najlepiej potrafimy.



Czwartkowy mecz z Trentino Volley wskaże zespół, który wygra grupę B. Czeka was ciężki mecz?

- Pewnie tak, ale to nie jest ważne. Ważne, że z pewnością stworzymy z Włochami bardzo fajne spotkanie, pełne emocji i dobrej siatkówki. Dlatego serdecznie zapraszam kibiców na Podpromie. Bądźcie z nami. Potrzebujemy waszego wsparcia.



