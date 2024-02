Wyjaśnił, że rozmowy w sprawie jego sportowej przyszłości wciąż trwają, a ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął. Kwestie finansowe niekoniecznie mogą okazać się przeważające, pod uwagę brane są bowiem różne aspekty. "To nie jest tak, że walczę tylko o pieniądze. Liczy się to, żeby wybrać jak najlepsze miejsce pod każdym względem" - przekonywał.

Wilfredo Leon jednak w ZAKSIE? "Jeszcze żadne decyzje nie zapadły"

Z medialnych doniesień wynika, że w grze o zakontraktowanie Wilfredo Leona może być któryś z klubów PlusLigi, a konkretnie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Co na to Małgorzata Leon? Sygnalizuje, że scenariusz z przenosinami do Polski jest realny. "Sama Plusliga nie jest wykluczona. Wszystkie kierunki są jeszcze mocno otwarte, nie ma jeszcze decyzji. Wilfredo daje sobie czas, by się zastanowić" - mówi w podcaście Szósty Set.