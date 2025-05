Czyli to prawda, co mówiono o Nikoli Grbiciu. Polski siatkarz potwierdza

Myślę, że część z chłopaków, która nie miała wcześniej okazji z nim popracować, musiała się po prostu przyzwyczaić do jego warsztatu, do poszczególnych ćwiczeń, jakie robiliśmy na treningach czy do tych kilku elementarnych rzeczy, których on zawsze wymagał. Niezależnie od tego czy był to pierwszy dzień przygotowań, czy ostatni dzień docelowego turnieju. Było kilka takich elementów, które zawsze musiały być zrobione perfekcyjnie

~ podkreślił w rozmowie ze Strefą Siatkówki.