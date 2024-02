Czyli to nie tylko plotki, Wilfredo Leon osobiście potwierdza. "Gra w polskiej lidze bardziej prawdopodobna"

Od jakiegoś czasu mówi się o transferze Wilfredo Leona do PlusLigi. Siatkarz reprezentacji Polski nie przedłuży kontraktu z Perugią, o czym informował publicznie. Teraz ponownie zabrał głos w sprawie potencjalnej grze w naszej lidze. - Myślę, że to bardziej prawdopodobne niż kiedyś. Na razie są prowadzone rozmowy i zobaczymy, co będzie dalej - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".