Czterokrotny mistrz Polski nad przepaścią. Jest nadzieja, trwa walka z czasem

Siatkarskie kluby muszą wysłać listy czystości

Calisia nie ma wiele czasu, bo Polska Liga Siatkówki oczekuje, że do końca stycznia wszystkie zespoły przekażą tzw. listy czystości. To dokumenty, które potwierdzają, że na dzień 31 stycznia, kluby najwyższej klasy rozgrywkowej nie mają zaległości finansowych wobec byłych i obecnych zawodników.

I gdy wydawało się, że nad MKS krąży widmo upadku, pieniądze się pojawiły. Prawdopodobnie dzięki Enerdze , która przekazała dodatkową pulę na klub siatkarski. To nie wszystko, bo do współpracy zaproszono Jacka Pasińskiego. Były trener MKS-u został dyrektorem sportowym klubu. Tę samą funkcję pełnił niedawno w PGE GiEK Skrze Bełchatów.

Pasiński już działa. Do klubu ściągnął Cheyenne Jones. To amerykańska atakująca, która w poprzednim sezonie była najlepiej punktującą zawodniczką fińskiej ekstraklasy. Dołączyła też Niemka mieszkająca we Francji - Joyce Agbolossou, ostatnio zawodniczka wietnamskiego VTV Binh Dien Long An.